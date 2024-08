A Potenza, Muro Lucano, Maratea e Grumento questi musei e parchi archeologici aperti. I dettagli

Anche in questo giorno i musei e parchi archeologici in Provincia di Potenza e Matera resteranno fruibili per l’intera giornata consentendo ai visitatori di continuare la riscoperta delle ricchezze culturali della nostra regione!

Qui tutti gli orari:

GRUMENTO

Museo Archeologico | 8:30 – 19:30

Parco Archeologico | Orario estivo: 9:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30

METAPONTO

Parco Area Urbana | 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19.00)

Tavole Palatine | ore 8:30 – 19:30

Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione

MURO LUCANO

Museo Archeologico | 9:00 – 20:00

MARATEA

Palazzo De Lieto | 09:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00

POLICORO

Museo Archeologico | 9:00 – 20:00

Parco Archeologico | 9:00 – 14:00

POTENZA

Museo Archeologico | 9:00 – 20:00