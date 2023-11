A Potenza numerose attività gratuite e l’opportunità di uno Spazio concreto per accogliere i giovani. I dettagli

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale”, rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni.

È ciò che arriva anche nel nostro territorio di Potenza, grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno Spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco.

Alcune associazioni del nostro territorio, unendosi, si sono aggiudicate il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’avvio di uno Spazio Civico di Comunità, che avrà la sede centrale sia al Parco Baden Powell – Potenza che alla Palestra Via Tirreno – Potenza dove saranno offerte gratuitamente attività sportive ed extra sportive e sociali ai giovani, promuovendo il protagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

Spiega il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma:

“Il progetto ‘Spazi civici di comunità’ è sviluppato in tutta Italia dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con noi.

Ha non solo l’obiettivo di creare hub di aggregazione per i giovani del territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili, ma anche quello di costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, dando vita ad iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori.

Inoltre, attraverso questi ‘Spazi civici’ si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, oltre a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile”.

Lo spazio Civico “Allena chi sei” ha avviato l’attività il 30 ottobre 2023, durerà due anni e sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi.

A lavorare in sinergia come partner del progetto saranno le associazioni:

ASD Family Volley – Capofila – e i Partner: CSI Potenza,

S.C.S. Don Uva Comunità Minori il Quadrifoglio,

Coop. Sociale Venere,

Spix Formazione,

Associazione Paesaggi Meridiani,

Potenza dell’Arte,

Comune di Potenza,

Istituto Comprensivo Milani,

Associazione il Cielo nella Stanza,

Associazione ENS Sui Generis Basilicata,

Associazione Italiana Persone Down e Kalos Onlus.

A queste associazioni si affiancherà l’impegno di molti volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che oltre alo svago e al divertimento punta diritto all’ambizioso obiettivo di crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza propulsiva dei giovani.

Il legale rappresentante dell’ASD Family Volley, Domenico Lavanga, ha dichiarato:

“Il target di riferimento del progetto sono i giovani dai 14 ai 34 anni con particolare attenzione al disagio giovanile ed alla disabilità.

Le attività sportive saranno effettuate in palestra e nel parco, da istruttori sportivi qualificati in possesso di laurea in Scienze Motorie e diploma ISEF, tecnici di 1° livello e tecnici con specifica esperienza per le diverse fasce di età.

Le attività extra-sportive, a cura dei partner del progetto, saranno realizzate da figure professionali specializzate e specifiche con il supporto, nel caso di ragazzi con disabilità, di operatori di sostegno.

L’insieme delle attività sportive ed extra-sportive sono finalizzate allo sviluppo della consapevolezza di sé, dei propri ideali e dei valori, ad individuare i propri obiettivi di vita, all’acquisizione di strumenti per la gestione delle risorse (tempo, competenze, relazioni, creatività) e per un’efficace comunicazione con sé stessi e con gli altri.

L’auspicio è che questo progetto, sostenuto da Sport e Salute SpA, possa essere da esempio per l’intera comunità potentina e che possa avere un seguito che vada oltre i finanziamenti, ma che resti nella sostanza dei fatti al servizio delle future generazioni di giovani per “educare attraverso lo sport”.

Le attività sportive proposte nello Spazio Civico Allena chi sei saranno:

Pallavolo, Sitting volley 2.0, Beach volley, Breaking, Orientamento

Le attività extra-sportive saranno:

Urban Art, Laboratori di sostenibilità ambientale, Seminari su vandalismo-bullismo e cyber bullismo, Corso di primo soccorso e BLSD, Corso di formazione per Educatori Sportivi e Animatori di centri estivi.

Tutte le attività saranno seguite con attenzione al fine di perseguire anche l’obiettivo di integrazione attraverso specifiche attività (saranno coinvolti anche operatori di sostegno alla disabilità), in modo da accompagnare i giovani a divenire essi stessi protagonisti della gestione dello Spazio Civico.

La Conferenza di presentazione si terrà mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 16:00 presso il Palazzo della Cultura di Potenza, verrà illustrato il progetto alla presenza di Domenico Lavanga, presidente Family Volley e Matteo Trombetta, coordinatore regionale Sport e Salute SpA.

Di seguito la locandina con i dettagli.