A Potenza nuovi percorsi formativi per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: i dettagli

“La formazione continua del personale pubblico è un pilastro fondamentale per garantire un servizio efficiente, innovativo e al passo con i tempi.

Ne è fermamente convinta l’Amministrazione comunale di Potenza che attraverso percorsi formativi mirati, vuole potenziare le competenze dei propri dipendenti, favorendo una Pubblica amministrazione sempre più fattiva e al servizio dei cittadini”.

A dichiararlo l’assessore alla Programmazione e digitalizzazione Loredana Costanza.

In quest’ottica si inserisce il progetto di formazione candidato a valere sui fondi PNRR stanziati dal Formez nell’ambito dell’Avviso ‘PerForma PA: percorsi formativi professionalizzanti nelle PA’.

ll totale del finanziamento richiesto è di 99.251,49 euro.

L’assessore Costanza evidenzia:

“Il progetto è totalmente finanziato a valere sui fondi PNRR, senza nessun onere finanziario sull’ente comunale.

Saranno coinvolti docenti in possesso di specifiche competenze sulla base delle linee guida.

La proposta è stata candidata dall’assessorato per il quale ho ricevuto la delega dal Sindaco, grazie alla competente collaborazione dell’ufficio Personale, ed è stata elaborata sull’analisi del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica amministrazione) del Comune di Potenza e di questionari di analisi dei fabbisogni sottoposti ai dirigenti.

Si articola in 9 percorsi che affrontano i temi:

della transizione digitale,

dell’anticorruzione e trasparenza,

della metodologia BIM,

del benessere organizzativo (metodologia inserita nel nuovo Codice degli appalti per la gestione degli interventi edilizi),

della realizzazione di Valore pubblico in attuazione del PIAO del Comune,

della gestione delle relazioni.

Viviamo in un’epoca di rapidi cambiamenti e la Pubblica amministrazione non può rimanere indietro.

La formazione è lo strumento che ci permette di innovare, di adottare nuove tecnologie e di trovare soluzioni innovative ai problemi della nostra città.

Vogliamo un Comune all’avanguardia, capace di sfruttare tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalla modernizzazione.

Offrire percorsi formativi al nostro personale significa investire nel loro futuro professionale.

Vogliamo che i nostri dipendenti abbiano la possibilità di crescere, di sviluppare le proprie potenzialità.

La formazione è un investimento sulle persone, e le persone sono il nostro bene più prezioso”.

Le finalità e gli obiettivi generali del progetto formativo ‘TVB Potenza’, del Comune di Potenza, sono allineati agli obiettivi di sviluppo del capitale umano indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alle direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione e agli obiettivi strategici dell’Amministrazione quali:

digitalizzazione,

innovazione,

competitività,

cultura,

formazione generale specialistica e aggiornamento professionale continuo,

formazione sui temi del Piano triennale delle azioni positive (benessere organizzativo, antidiscriminazione, antiviolenza).

L’approccio metodologico è incentrato su apprendimento attivo con lezioni interattive, simulazioni pratiche e casi studio che favoriscono il coinvolgimento diretto dei partecipanti, migliorando la comprensione e la capacità di applicazione.

L’Assessore continua:

“I corsi sono progettati per rispondere alle specifiche esigenze del personale del Comune di Potenza, che ringrazio per aver proattivamente partecipato all’analisi dei fabbisogni formativi, pur in presenza di un carico di lavoro importante per la gestione dell’ordinario, dato l’esiguo numero di dipendenti attualmente in forza, a riprova della consapevolezza che le elevate competenze che già contraddistinguono le risorse umane dell’Ente, vanno potenziate per fornire risposte e servizi alla collettività in modalità sempre più efficace ed in linea con con l’innovazione tecnologica e digitale”.

Gli interventi formativi prevedono un focus su competenze mirate per ruoli tecnici, gestionali e dirigenziali e la formazione sarà erogata sia in presenza sia in remoto in modalità sincrona, assicurando flessibilità e accessibilità senza rinunciare alla qualità dell’interazione.

I corsi previsti, per un totale di 180 ore, riguardano Competenze digitali per la Pubblica amministrazione:

innovazione e transizione digitale, realizzare Valore pubblico, strategie e misurazione;

verso una nuova organizzazione pubblica: il lavoro agile come strumento di cambiamento e di benessere organizzativo;

gestione delle relazioni interne ed esterne, negoziazione e orientamento alla qualità del servizio nella Pubblica amministrazione, gestione dei servizi demografici, digitalizzazione integrale del ciclo dell’appalto nel Nuovo codice;

comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i cittadini attraverso un approccio innovativo;

corso anticorruzione e trasparenza;

BIM Management per Pubbliche amministrazioni.

L’assessore alla Programmazione e digitalizzazione conclude:

“Grazie a personale sempre più competente e aggiornato sarà possibile ridurre i tempi di attesa ottimizzando i processi interni, aumentando la trasparenza, favorendo una comunicazione più chiara e efficace, promuovendo l’innovazione, introducendo nuove soluzioni per rispondere alle esigenze dei cittadini”.