Potenza,”la Basilicata è maglia nera per dispersione dell’acqua”: chiesti chiarimenti sulle continue interruzioni dell’erogazione idrica

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato del capogruppo in consiglio regionale Piero Marrese sui disservizi e tardive comunicazioni di Acquedotto Lucano:

“Da tempo ormai veniamo a conoscenza di frequenti interruzioni dell’erogazione idrica su tutto il territorio regionale da parte di Acquedotto Lucano dovute a non meglio specificati “guasti improvvisi”, che provocano disservizi alle comunità coinvolte.

Molto spesso succede che la comunicazione dell’interruzione idrica avvenga in maniera tardiva ed in alcuni casi addirittura successivamente all’inizio dei lavori e alla sospensione della fornitura di acqua potabile, non consentendo nei fatti a cittadini e imprese di prendere le dovute contromisure per tempo.

Ho presentato una interrogazione consiliare al Presidente Bardi per chiedere chiarimenti su queste continue interruzioni della fornitura di acqua potabile e sul perché le comunicazioni di Acquedotto Lucano avvengano molto spesso in estremo ritardo ed, a volte, solo dopo l’inizio dei lavori provocando enorme disagio alla cittadinanza e alle attività commerciali e imprenditoriali.

Acquedotto Lucano parla, senza meglio specificare, di “guasti improvvisi” ai quali seguono “attività di manutenzione”, a questo punto credo sia lecito chiedere al Governo regionale se è a conoscenza dello stato disastroso in cui versa l’infrastruttura del servizio idrico nella nostra regione.

Ricordo a questa governo regionale che secondo l’Istat la Basilicata è maglia nera in Italia con oltre il 60% della risorsa idrica immessa nelle condutture che si perde e non arriva al consumatore finale.

Invece di buttare fumo negli occhi con il tanto sbandierato “bonus acqua” che alla fine si dimostra essere solo un’operazione di pura propaganda, il centrodestra che governa la nostra Regione da ormai sei anni pensi ad amministrare la rete idrica e a trovare le risorse per investimenti seri nel suo rifacimento.

I cittadini, che pagano le bollette, meritano un servizio adeguato e non possono sopportare oltremodo continue interruzioni di un bene primario come l’acqua dovute a infiniti lavori di manutenzione.”