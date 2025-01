A Potenza operativi 9 punti di distribuzione d’acqua. Ecco i dettagli

Il Comune di Potenza informa:

“A seguito della interruzione idrica causata dall’intervento di riparazione, appena concluso, su una condotta principale di Acquedotto Lucano, che sta interessando i quartieri di Rossellino, Poggio Cavallo, Marrucaro, via sant’Oronzo, Cavaliere, san Francesco, Barrata, Bosco Grande e Bosco Piccolo, Demanio San Gerardo, Tiera Tufaroli, Costa della Gaveta, via San Cono, si comunica che Acquedotto Lucano ha predisposto, in accordo con l’Ufficio di protezione civile, lo stazionamento di autobotti, precisamente in zona Marrucaro -(Villa Bebè), zona Rossellino – via Pertini, zona San Francesco – Avigliano Scalo. Inoltre, la Protezione civile comunale ha consegnato ai plessi scolastici interessati, 50 buste di acqua potabile.

Si ricorda che sono operativi e a disposizione della popolazione i ‘Punti Acqua cittadini’:

HUB Protezione Civile in Via Nazario Sauro n. 94,

Rione Santa Maria – Parcheggio “Scambio Logico”,

Centro Sportivo “Rocco Mazzola” – Via Roma,

Viale Vincenzo Verrastro – Ingresso parcheggio Dip.to Agricoltura,

Rione Risorgimento – Parco Baden Powell,

Rione Lucania – Parco Tre Fontane Via F.S. Nitti,

Parco Sant’ Antonio la Macchia- Ingresso Parcheggio Sede Comunale,

Rione Bucaletto – Sagrato Chiesa S. Maria della Speranza,