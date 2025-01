Potenza, richiesta la riorganizzazione dei turni della Protezione Civile. I dettagli

Nell’incontro della Delegazione Trattante del 20/01/2025 avente per oggetto la riorganizzazione degli uffici, la UILFPL ha consegnato alcuni emendamenti per migliorare l’impianto complessivo del provvedimento e che riguardano prevalentemente il Dipartimento Sanità con la richiesta di far rimanere autonomo l’ufficio di Accreditamento e Autorizzazione e di riconoscere la particolare specificità della SUARP.

Altre integrazioni sono state richieste in merito all’organizzazione del Dipartimento Agricoltura, dell’Ambiente e la Protezione Civile.

In particolare la UIL FPL ha ribadito con forza la richiesta di organizzare i turni della Protezione Civile in h24, strutturati in h12, così come avviene in tutto il resto del Paese.

La UIL FPL spiega:

“Il giudizio complessivo sulla riorganizzazione degli Uffici Regionali, tuttavia, rimane molto critico in quanto si registra una forte tendenza all’accentramento in capo alla Presidenza e alle Direzione Generali con un sostanziale svuotamento della funzione degli altri dirigenti con una forte commistione tra direzione e controllo e quella della mera gestione.

In merito ad alcuni istituti che non sono stati applicati, è stato chiesto di accelerare in merito alla erogazione dei buoni pasto, alla liquidazione delle ex progressioni economiche (livelli stipendiali differenziati), alle progressioni verticali e al pagamento della produttività anno 2023.

I ritardi sull’applicazione di questi istituti sono inaccettabili.

Tuttavia per quanto riguarda le fasce saranno liquidate con la mensilità di febbraio, per i buoni pasto la scadenza del bando di gara è fissata ai primi di febbraio e per la produttività 2023 si aspetta la nomina del nuovo OIV per validare la relazione che dovrebbe avvenire fra qualche giorno”.