A Potenza performance musicali e dj set prima della più grande manifestazione studentesca. La prossima serata in programma

Lo scorso sabato è partito il format di eventi “SEI LA MIA CITTÀ”, ideato dal Forum dei Giovani del Comune di Potenza e dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza.

L’obiettivo è quello di coinvolgere la Next Generation attraverso iniziative ricreative e di svago, in un percorso di partecipazione attiva alla vita della città che punta dritto verso il 25 maggio, data in cui si svolgerà la più grande manifestazione studentesca artistico-culturale dell’intera regione: la “Giornata dello studente”.

Il progetto si svilupperà in diversi appuntamenti, con performance musicali e dj set organizzati con la preziosa collaborazione di collettivi giovanili locali.

In ogni serata i partecipanti saranno invitati a lasciare un messaggio tematico, un’idea o un sentimento in una box predisposta.

Questi messaggi saranno poi raccolti da Forum dei giovani e Consulta degli studenti e utilizzati per orientare la programmazione delle prossime attività.

“SEI LA MIA CITTÀ” è un progetto itinerante che toccherà diverse zone del centro storico di Potenza.

La prima tappa si è svolta nei pressi della Piazzetta dei Martiri Lucani, registrando una massiccia presenza di giovani e raccogliendo numerosi messaggi da parte dei presenti.

Il Forum dei Giovani di Potenza e la Consulta Provinciale degli Studenti invitano tutti i giovani alla prossima serata prevista per sabato 13 aprile nei pressi di Largo Pignatari, dove si esibirà il collettivo Bad Soul con i dj MISU e PATER G.

Ecco i dettagli.