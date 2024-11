A Potenza predisposti 9 punti di distribuzione d’acqua. Ecco i dettagli

Il Comune di Potenza informa:

“Giuseppe Brindisi, nella sua veste di responsabile della Protezione civile comunale, è stato ascoltato nell’ultima seduta della Quinta Commissione consiliare permanente, su invito del presidente Attilio Giuliani, per riferire in merito agli aggiornamenti riguardanti l’emergenza idrica in corso.

“Monitoriamo attentamente la situazione – ha dichiarato il presidente Giuliani – tenendoci costantemente in contatto con la Protezione civile comunale.

Il lavoro che stanno svolgendo per sostenere i cittadini in questo momento così problematico per la nostra città è importantissimo ed encomiabile”.

Nel corso della seduta, Brindisi ha comunicato che sono stati predisposti nove punti di distribuzione d’acqua, presso i quali i cittadini potranno recarsi con propri recipienti.

I punti di distribuzione sono situati nelle seguenti aree:

1) Comune di Potenza – via Nazario Sauro (HUB principale);

2) Parcheggio Scambiologico Stazione S. Maria;

3) Palestra via Roma;

4) via Verrastro (ultimo ingresso – Agricoltura Regione);

5) Parco Baden Powell;

6) Parco Tre fontane;

7) Parco S. Antonio la Macchia;

8) Rione Bucaletto (sagrato Chiesa);

9) Macchia Romana (sagrato Chiesa).

Brindisi ha inoltre evidenziato che sulla zona urbana e nei comuni limitrofi, i volontari che fanno capo alla Protezione civile comunale sono attivi nella distribuzione domiciliare di buste d’acqua alle persone fragili (allettati, anziani, famiglie in difficoltà)”.