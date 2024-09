A Potenza premiati gli atleti lucani! In collegamento anche i campioni Acerenza, Palumbo e Telesca. L’evento

Si è svolta ieri presso la Sala “Arturo Lacava” del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, la consegna del Premio Ussi (Unione della stampa sportiva italiana di Basilicata) 2024 ad atleti, società e dirigenti lucani che si sono distinti, non solo per i risultati sportivi ottenuti, ma anche per il contributo costante a diffondere i valori della lealtà e dell’impegno sociale.

Collegati via web anche Francesca Palumbo e Domenico Acerenza che hanno rappresentato la Basilicata alle Olimpiadi di Parigi 2024, nonchè Donato Telesca che sarà impegnato venerdì prossimo nel sollevamento pesi, alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Parigi.

Ecco le foto dei campioni in collegamento web.