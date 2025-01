A Potenza quattro appuntamenti con la Pallacanestro! Ecco quando

La Federazione Italiana Pallacanestro (Comitato Regionale Basilicata) è lieta di annunciare le manifestazioni della Basketball week che si terranno a Potenza dal 13 al 16 gennaio 2025.

La FIP Basilicata spiega:

“La VI edizione del premio nazionale “Nico Messina” si svolgerà Lunedì 13 Gennaio 2025 alle ore 18:30 al Teatro “F. Stabile” di Potenza.

Il premio è intitolato al compianto Nico Messina, allenatore di pallacanestro nato a Potenza nel 1922 e scomparso nel 2005, purtroppo poco conosciuto nella Città di Potenza e nella Regione Basilicata.

Messina allenò per molti anni nel Campionato di Serie A, vincendo 2 Scudetti (nel 1969 e nel 1978) e 2 Coppe Italia (nel 1969 e nel 1970) con la Pallacanestro Varese, e proprio a Varese “scoprì” Dino Meneghin, il primo giocatore italiano ad entrare nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e considerato da tutti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi.

Queste le altre squadre in cui allenò:

Derthona Basket,

Virtus Bologna,

Napoli Basket,

Pallacanestro Firenze,

AMG Sebastiani Rieti,

Pallacanestro Brindisi.

La VI edizione del premio sarà conferita a Dan Peterson, nato il 9 gennaio 1936 a Evanston, nello Stato dell’Illinois (USA), ha vinto una Coppa Campioni, una Coppa Korac, quattro Scudetti e due Coppe Italia con l’Olimpia Milano, uno Scudetto e una Coppa Italia con la Virtus Bologna negli anni ‘70 e ‘80.

È membro della “FIBA Hall of Fame”.

Martedì 14 Gennaio 2025 presso la Palestra “V. Lepore” di Potenza, a partire dalle ore 17:00, coach Andrea Capobianco, Capo Allenatore della Nazionale femminile di pallacanestro, sarà impegnato nel progetto “Torniamo alla base” destinato alle atlete Under 17 e Under 19 della Regione Basilicata e finalizzato a far conoscere e condividere le linee tecniche federali.

Giovedì 16 Gennaio 2025 presso la Palestra “V. Lepore” di Potenza, a partire dalle ore 17:30, coach Marco Sodini, Capo Allenatore della Nazionale Under 18 maschile di pallacanestro, sarà impegnato nel progetto “Ogni Regione conta” destinato agli atleti nati dal 2007 al 2009 della Regione Basilicata e finalizzato a divulgare il metodo di lavoro e le linee tecniche del Settore Squadre Nazionali”.

Ecco la locandina della Basket week!