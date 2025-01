Potenza: “La riqualificazione di Bucaletto desta grande interesse”. Queste le ultime notizie

L’Amministrazione comunale ha ricevuto più di 100 richieste di invito a seguito della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura relativa all’intervento ‘Nuovo sistema infrastrutturale della mobilità rione Bucaletto: Lavori di rifacimento asfalto e marciapiedi, realizzazione pista ciclabile e sistemazione del verde’”.

A darne notizia l’assessore con delega a Bucaletto, Francesco Giuzio e l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Enrico Torlo.

Proseguono in una nota congiunta Giuzio e Torlo:

“L’Intervento fa parte del ‘Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare’ (PINQuA), previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è posto a base di gara per un importo pari a 565.889,26 euro.

Una partecipazione rilevante in termini numerici, che è riprova del fatto che la riqualificazione del quartiere di Bucaletto desta grande interesse e che le procedure seguite dall’Amministrazione comunale sono aperte e trasparenti.

Il prossimo 13 gennaio è prevista la scadenza per la richiesta di invito a seguito della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura relativa all’Intervento per la ‘Realizzazione di uno spazio verde pubblico attrezzato in Rione Bucaletto’.

Anche questo intervento fa parte del ‘Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare’ (PINQuA), previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’obiettivo dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Vincenzo Telesca, non è solo quello di ridurre il disagio abitativo, ma anche quello di rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la fruibilità degli spazi, il tutto finalizzato a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini in un’ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo.

Con questo secondo intervento, del costo di 665 mila euro, sarà recuperata un’area verde all’interno del quartiere, trasformando radicalmente un’area degradata.

L’Amministrazione si congratula per l’ottimo lavoro svolto con l’Unità di direzione ‘Urbanistica’, che ha raggiunto questo risultato in tempi rapidi e operando con grande decisione.

In più, siamo prossimi alla sottoscrizione dei contratti per l’avvio dei cantieri che daranno vita ai 66 alloggi nei comparti 5-8-9, per un investimento di oltre 7 milioni di euro.

Contemporaneamente è in dirittura d’arrivo l’intervento, previsto dall’Unità di direzione ‘Manutenzione del patrimonio e Viabilità’ da 200.000 euro per l’abbattimento di prefabbricati fatiscenti e abbandonati da anni, intervento che nasce dall’impulso della Quarta Commissione consiliare, presieduta dalla presidente Angela Blasi, che ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità mostrata.

La stretta collaborazione fra gli assessorati Urbanistica e Bucaletto, che hanno messo in campo un lavoro continuo e costante, unito a una visione d’insieme del quartiere, fa sì che si apra un 2025 capace di realizzare una rigenerazione urbana di Bucaletto, in grado di guardare a 360° ai bisogni dei cittadini di oggi e di domani”.