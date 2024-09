A Potenza quattro giorni intensi dedicati ai giovani, al lavoro e all’innovazione. L’iniziativa

Presentato il ‘Festival delle Opportunità’ nel corso di una conferenza stampa, tenuta dal vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili Federica D’Andrea e dal presidente del Comitato Tecnico di Attuazione di ‘Potenza Città Italiana dei Giovani 2024’ Antonio Candela.

L’appuntamento in programma a Potenza dal 17 al 20 settembre 2024, è stato illustrato ai giornalisti nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di Piazza Matteotti.

Quattro giorni di incontri, workshop e momenti di confronto dedicati ai giovani, al lavoro e all’innovazione, nell’ambito delle attività che vedono Potenza individuata come ‘Città Italiana dei Giovani 2024’.

Per l’assessore D’Andrea:

“Il Festival delle Opportunità è un’iniziativa fondamentale per il coinvolgimento attivo dei giovani nella costruzione del loro futuro.

Un evento attraverso il quale vogliamo creare uno spazio nel quale idee innovative possano fiorire, con il supporto delle Istituzioni e delle realtà locali. Potenza è pronta trasformarsi in un laboratorio di idee e progetti per i giovani”.

Il presidente Candela ha voluto mettere in evidenza come il Festival sia:

“il risultato di mesi di lavoro e collaborazione tra enti pubblici e privati.

Il nostro obiettivo è valorizzare il ruolo dei giovani e del territorio, offrendo loro strumenti concreti per costruire percorsi di crescita personale e professionale.

Siamo certi che questa edizione lascerà un segno importante e sarà l’inizio di molte altre opportunità”.

Il ‘Festival delle Opportunità’ presenta un programma ricco e diversificato, con momenti di confronto dedicati ai temi dell’innovazione, del lavoro, della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

Nel corso della manifestazione saranno assegnati premi a figure di spicco del panorama locale, che si sono distinte per il loro impegno e i risultati raggiunti nei rispettivi ambiti:

Francesco Vena, imprenditore e volto noto nel settore dell’agroalimentare, riconosciuto per il suo contributo allo sviluppo e alla promozione dei prodotti lucani a livello nazionale e internazionale.

Federico Valicenti, chef e ambasciatore della cucina lucana, premiato per la sua capacità di innovare e valorizzare le tradizioni culinarie del territorio.

Nicola Timpone, esperto nel settore cinematografico, per il suo impegno nella promozione della cultura cinematografica e nello sviluppo di progetti legati al cinema in Basilicata.

Laura Tosto, nota per il suo contributo nel campo dell’innovazione sociale e del welfare, in particolare per il suo lavoro nel supporto alle comunità locali, attraverso progetti d: inclusione e sviluppo territoriale.

Ha aggiunto l’assessore D’Andrea.

“Tra i premiati ci sarà anche Donato Telesca, campione paralimpico lucano di sollevamento pesi, per il suo straordinario contributo e i successi nello sport, che hanno ispirato migliaia di giovani e contribuito a diffondere i valori dell’inclusione e della resilienza”

Da segnalare inoltre la partecipazione del professor Vincenzo Schettini noto per il suo spazio virtuale ‘La fisica che ci piace’.

L’appuntamento con l’inaugurazione ufficiale del ‘Festival delle Opportunità’ è fissato per martedì 17 settembre, nella Galleria Civica, in piazza Pignatari, alle ore 15, con una cerimonia di apertura che darà il via a quattro giorni intensi di iniziative, incontri e scambi di idee.

Di seguito la locandina con i dettagli.