Potenza: in provincia patenti ritirate, droga e merce contraffatta. I controlli dei Carabinieri

Con una pianificazione attenta e l’impiego efficace delle risorse, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo del territorio grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti.

Nel weekend appena conclusosi, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con il preciso intento di contrastare ogni tipo di illeceità, con particolare riferimento alle violazioni commesse in materia di stupefacenti e circolazione stradale.

In tale contesto è stata rafforzata la vigilanza sulle strade comunali e statali e nei luoghi di aggregazione con positivi riscontri sul piano del contrasto alle fenomenologie criminali perseguite.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno arrestato un 28enne di Moliterno controllato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di 50 grammi di hashish.

Il giovane, inizialmente ristretto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, a seguito di convalida da parte del GIP del Tribunale di Potenza è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il 28enne, per il quale vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, è stato altresì deferito in stato di libertà, in concorso con un coetaneo controllato a bordo della sua auto, per commercio di merce contraffatta in quanto sorpresi con 10 paia di scarpe di nota griffe destinate alla vendita e sottoposte a sequestro.

Denunciate, inoltre, 3 persone, fra i 40 e i 58 anni, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza ed 1 per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente, e segnalate alla Prefettura di Potenza altre 5, di età compresa fra i 19 e i 30 anni, di cui 4 per uso personale di sostanze stupefacenti ed 1 per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore alla soglia prevista per il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Complessivamente, al termine del servizio, sono stati controllati 65 veicoli, identificate 71 persone, controllati 10 esercizi pubblici, sequestrati 54 grammi di hashish ed 1 di cocaina, elevate 13 contravvenzioni per una somma complessiva di 3mila euro circa, ritirate 5 patenti di guida e sequestrata un’autovettura per la successiva confisca.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio continua a costituire una strategia fondamentale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza quotidianamente impegnati a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini dell’intera provincia.