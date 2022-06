A Potenza questi ragazzi riscoprono la passione per la lettura! Ecco il bel progetto

Lunedì 13 Giugno 2022, presso la Biblioteca Nazionale di Potenza, a partire dalle ore 10:00, si terrà l’evento conclusivo del progetto BooksLAB.

BooksLAB è il laboratorio didattico innovativo dedicato alla lettura, nato con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e ridurre il gap tra gli studenti utilizzando la potenza dei libri e del digitale.

Il progetto è organizzato dalla Cervellotik Education, PMI innovativa che opera da anni nel mondo dell’online education, e dal Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza ed è stato finanziato dal PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse 3 “Il Laboratorio dei talenti”.

Durante il secondo quadrimestre, 24 ragazzi delle classi terze del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza, si sono cimentati in attività extracurricolari sulla lettura in modalità online e in presenza.

Hanno affrontato sfide e si sono messi alla prova con nuovi contenuti e metodologie innovative di didattica digitale, quali flipped classroom, collaborative learning e gamification.

Il risultato è stato l’acquisizione di nuove skills e competenze e una rinnovata passione per la lettura in tutte le sue forme, dal libro cartaceo a quello digitale, che ha portato alla creazione di una vera e propria “Libroteka” gestita digitalmente dagli studenti.

Non solo, una volta terminato il percorso teorico, i ragazzi avranno l’opportunità di vivere sul campo un’esperienza di stage PCTO (ex alternanza Scuola Lavoro) in libreria.

Nella mattinata di lunedì 13 Giugno si terrà l’ultima fase della competizione: gli studenti, suddivisi in quattro team, presenteranno gli elaborati finali che saranno giudicati e votati da una giuria di esperti chiamata a decretare il team vincitore.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

9:30 – Accoglienza partecipanti;

10:00 – Saluti del Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza Luigi Catalani;

10:15 – Presentazione del progetto BooksLAB e premiazione dei lavori che si sono distinti durante il percorso a scuola;

11:00 – Intervento di Michele Caporale da Red Volver Rock – voce eclettica che abita il mondo delle parole;

11:15 – Presentazione dei 4 booktrailer a cura dei 4 team e votazione da parte della giuria;

12:00 – Saluti della Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza Lucia Girolamo;

12:10 – Premiazione dei team a cura dei giurati;

12:30 – Chiusura dei lavori.

Per la conclusione di questo progetto non poteva esserci location più adeguata della Biblioteca Nazionale di Potenza, perfetta commistione di conoscenza, tradizione e tecnologia, che i ragazzi avranno modo di apprezzare durante la visita guidata che si svolgerà nel pomeriggio.