Potenza: rinviato l’evento previsto con il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno Wanda Ferro. I dettagli

La segreteria regionale di Fratelli d’Italia Basilicata comunica che per sopraggiunti ed improcrastinabili attività di natura parlamentare l’evento in programma “Premio Eccellenza Donna 2023” e calendarizzato in data 28 aprile 2023 a Potenza, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, è stato rinviato a data da destinarsi.

“Sarà premura di questa Segreteria comunicare nuovamente ogni forma di aggiornamento”.

