A Potenza sempre più truffe e furti: scende in campo la Polizia anche in borghese! I dettagli

Il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha intensificato l’attività di controllo del territorio, strumento indispensabile per prevenire e contrastare in modo efficace i fenomeni criminosi.

Nello specifico, il Questore, nell’ambito di una strategia volta ad assicurare un più incisivo controllo delle aree cittadine, ha di recente aumentato il personale della sezione Volanti della Questura.

Infatti, a seguito dell’arrivo di 19 nuovi agenti presso la Questura di Potenza, nel mese di gennaio, è stato implementato il numero degli operatori destinati al controllo del territorio, assicurando, in tal modo, la presenza di due equipaggi per ciascun turno di servizio e, dunque, la capillare vigilanza delle zone assegnate alla Polizia di Stato secondo il Piano Coordinato di Controllo del Territorio.

Ciò ha consentito di implementare del 30% i controlli effettuati dall’inizio del 2024 rispetto all’anno precedente.

Nell’attività di controllo del territorio cittadino, fondamentale è l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine, le cui pattuglie, impiegate a Potenza, lavorano in sinergia con il personale delle Volanti.

Garantendo, in alcune fasce orarie, la presenza simultanea di 5 equipaggi della Polizia di Stato che svolgono una più efficace attività di prevenzione, anche nelle contrade limitrofe, sovente oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini.

Importanti risultati nel contrasto dei reati predatori sono stati raggiunti dalla Squadra Mobile della Questura di Potenza che negli ultimi mesi ha eseguito due arresti in flagranza per truffe ai danni di persone anziane ed ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, sempre per episodi di truffe ai danni di anziani, commesse nella città di Potenza nel corso del 2023.

L’ultimo provvedimento è stato eseguito di recente nei confronti di un ventenne, originario di Napoli, gravemente e indiziato di essere autore di una truffa aggravata in danno di una donna anziana avvenuta nel mese di giugno 2023 nel centro di Potenza.

L’articolata attività investigativa, consistita nell’analisi del traffico telefonico e nella comparazione delle caratteristiche fisiche descritte dalla vittima, ha fatto emergere che il giovane, fingendo di essere il nipote che doveva saldare dei debiti pregressi, è riuscito a farsi consegnare 3400 euro in contanti dalla vittima.

Inoltre, nell’ambito di una strategia volta ad intensificare la prevenzione ed il contrasto dei furti in abitazione, ha predisposto mirati servizi con l’impiego di personale delle volanti e di pattuglie in borghese della Squadra Mobile.