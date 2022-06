A Potenza torna la “Festa del grano: dalla mietitura al pane, alla pasta e alla pizza”: protagonisti i più piccoli! Ecco i dettagli

Torna anche quest’anno, nei mercati di Campagna amica di Coldiretti di Potenza e Matera, l’appuntamento con la “Festa del grano: dalla mietitura al pane, alla pasta e alla pizza”.

L’iniziativa è in programma venerdì 24 giugno.

Un’intera mattinata, dalle 10:00 alle 13:00, promossa dalla Fondazione Campagna Amica, in collaborazione con Coldiretti Basilicata e Terranostra.

Per l’occasione nelle due strutture previsto l’allestimento a tema e l’esposizione dei prodotti tipici della Basilicata (farine, pasta, pane), valorizzando la varietà di grano e dando priorità ai grani antichi.

Non mancheranno:

un laboratorio dalla farina alla pasta;

la narrazione dei processi di lavorazione del grano;

un coloring book sulla “storia di un chicco di grano”.

la merenda tradizionale “pane, olio e pomodoro”.

Antonio Pessolani, presidente di Coldiretti Basilicata, spiega:

“Sarà l’occasione per mostrare soprattutto ai più piccoli dei processi alimentari che avvengono tutti i giorni, ma che a volte possono apparire lontani da noi ma anche per fare un bilancio sulla situazione nazionale in un contesto fortemente segnato dalla guerra in Ucraina che ha ridotto le disponibilità mondiali di grano e degli altri cereali scatenando la speculazione sui prezzi”. ​

