A Potenza tutto pronto per la Cerimonia di inaugurazione ufficiale del Polo Bibliotecario con l’apertura dei giardini! Questo il programma

Giovedì 20 giugno, alle ore 11:30, a quarant’anni esatti dal DPR 563/1984 che incluse la Biblioteca Nazionale di Potenza nel novero delle biblioteche pubbliche statali, si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione ufficiale del Polo Bibliotecario di Potenza nella sede in via Don Minozzi, in cui è confluita anche la Biblioteca Provinciale di Potenza, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra il MiBACT, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza sottoscritto il 29 novembre 2017.

Il programma della Cerimonia, riservata ai rappresentati delle istituzioni e dei partner del Polo bibliotecario, prevede diversi momenti, volti ad evidenziare il ruolo che questo nuovo presidio culturale, sociale ed educativo del capoluogo lucano ha conquistato in pochi anni, dopo l’apertura avvenuta in piena pandemia.

La giornata proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, con la prima edizione della Festa del Polo Bibliotecario, aperta a tutta la cittadinanza, con visite guidate, letture per bambini a cura delle volontarie e dei volontari del programma Nati per Leggere e l’esibizione musicale al tramonto (ore 18:30) di un ensemble dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata.

La Cerimonia sarà aperta dal saluto di Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza e del Polo Bibliotecario di Potenza.

Giampaolo D’Andrea, Presidente dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, Enrico Spera, Dirigente dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio e dell’Ufficio Cultura della Provincia di Potenza e Antonio Curcio, Funzionario bibliotecario presso l’Università della Calabria e componente dell’Osservatorio biblioteche e sviluppo sostenibile dell’Associazione italiana biblioteche, si soffermeranno sul Polo Bibliotecario inteso come modello di intesa interistituzionale per l’integrazione dei servizi culturali, la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile.

Seguirà l’intitolazione della Sala lucana del Polo Bibliotecario a Teresa Motta (Potenza, 1890–1953), con gli interventi di Margherita Perretti, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata e Antonella Trombone, Docente presso il Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e autrice del volume Teresa Motta: una bibliotecaria e “un anno di vicende memorabili”, in cui ha descritto la storia della bibliotecaria che tra il 1938 e il 1943 aprì le porte della Biblioteca Provinciale di Potenza a numerosi internati per motivi politici o razziali (ebrei stranieri, politici e intellettuali antifascisti tra cui Franco Venturi e Manlio Rossi Doria), nonostante nel 1942 il governo italiano avesse disposto il divieto di entrata alle biblioteche pubbliche governative alle “persone di razza non ariana”.

Gli interventi di Marco Di Geronimo, trisnipote di Orazio Gavioli, e Gerardo Sassano (Volumezero), architetto paesaggista, introdurranno l’inaugurazione dei Giardini del Polo Bibliotecario realizzati nell’ambito del progetto “La biblioteca en plein air” e l’esposizione dell’esemplare manoscritto della Synopsis florae lucanae, opera del medico e botanico Orazio Gavioli (Potenza, 1871–1944) e degli erbari che hanno ispirato la realizzazione dei giardini.

Nell’occasione saranno inoltre comunicati il rilancio del Polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) della Regione Basilicata, in virtù della Delibera Regionale 27/2024 che ne ha affidato il coordinamento tecnico-scientifico alla Biblioteca Nazionale di Potenza, e l’avvio del Progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale con fondi PNRR.

Ne parleranno Luigina Tomay, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata, e Michele Busciolano, Dirigente dell’Ufficio per l’Amministrazione digitale della Regione Basilicata.

Dopo l’intervento dell’artista Nino Tricarico, autore delle opere donate alla Biblioteca Nazionale di Potenza e allestite in mostra permanente nella nuova Sala Mediterraneo, prenderanno la parola Raffaele Nigro, scrittore e giornalista, Vincenzo Mario Lombardi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata e Raffaele Vitulli, Presidente di Basilicata Creativa, cluster delle industrie culturali e creative della Basilicata, in merito alla donazione della notevole collezione libraria e archivistica dell’autore de I fuochi del Basento alla Biblioteca Nazionale di Potenza.

In chiusura sono previsti i saluti istituzionali di:

Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza,

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata,

Paola Passarelli, Direttore Generale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura.

Info e prenotazioni per le visite guidate pomeridiane al n. 0971 394211 o all’indirizzo di posta elettronica bn-pz@cultura.gov.it.

Di seguito le locandine con i dettagli.