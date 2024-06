Potenza, maturità al via: ecco il messaggio del Vescovo Carbonaro agli studenti

Maturità 2024: al via gli esami per oltre cinquemila studenti lucani.

Ecco il messaggio dell’Arcivescovo Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo ai ragazzi e alle ragazze:

“Carissimi ragazzi e ragazze so quanto importanti siano per voi questi giorni.

La maturità non è solo un banco di prova, ma una strada che apre orizzonti, ed abbraccia il futuro che già coltivate come una forza sorgiva.

Non si tratta solo di dimostrare delle conoscenze o competenze tecniche, ma di metterci l’intelligenza del cuore, quella che coniuga tutte le esperienze, gli affetti i desideri che vi stanno proiettando verso il domani.

Tante persone vi accompagnano in questo momento: i genitori, gli insegnanti, gli amici. Anch’io vi sono vicino e sento tutta la vostra trepidazione e la carica del vostro entusiasmo.

Non lasciatevi imprigionare dall’ansia di prestazione, né dalle mappe concettuali, ma siate voi stessi, con quella onestà intellettuale che fa appello al vero ed al bello, fondamenti dell’unità della nostra vita.

Saremo chiamati in questi anni insieme a declinare in una società sempre più complessa, speranza e disincanto, lasciando che non venga meno la capacità di stupirsi per il bene e la gratuità del creato.

Quello che state vivendo è un passaggio comune che vi rende protagonisti unici di una esperienza che fa appello alla vita.

Forza ragazzi l’Arcivescovo fa il tifo per voi”.