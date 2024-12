A Potenza tutto pronto per l’accensione delle luminarie in centro! I dettagli

Il Sindaco e l’assessore alla Cultura invitano i potentini, e quanti vorranno raggiungere il capoluogo da fuori città, all’evento ‘Accendiamo il Natale’, in programma l’8 dicembre 2024, alle ore 18, in piazza Mario Pagano.

“Quest’anno il ‘Natale in Città’ abbiamo voluto che fosse aperto da un momento di riflessione, che potesse trasferire il senso che si è inteso dare all’intero cartellone, con i suoi oltre 130 appuntamenti.

Proseguono il sindaco Telesca e l’assessore Falotico:

‘Accendiamo il Natale’ riteniamo possa essere un’occasione per fare comunità, per richiamare ciascuno a lavorare verso questa comune finalità, offrendo una spinta a Potenza e alla Basilicata tutta, per invertire una tendenza che purtroppo va in direzione opposta.

Vorremmo condividere questo momento, viverlo con voi, perché pensiamo che il Comune di Potenza sia soprattutto una realtà fatta di persone, in grado di relazionarsi, e di esprimere al meglio i propri talenti.

Crediamo perciò sia prezioso che, tutti insieme, si possa vivere un evento all’insegna dei valori e del senso autentico dell’essere comunità. Speriamo che molti partecipino con le proprie famiglie, anche perché la serata si aprirà con un momento emozionante, che speriamo possa toccare il cuore di molti”.