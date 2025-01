A Potenza un concerto ad ingresso libero che si preannuncia già unico e magico. I dettagli dell’evento

Venerdì 31 gennaio alle ore 21,00 presso la sala concerti “Stefano De Bonis” del Jazz club Potenza (sito in via Francesco Torraca n. 65), è in programma il concerto pianistico al buio “improvvusation on the piano” con il pianista Toni De Giorgi.

Fanno sapere gli organizzatori:

L’evento con Ingresso libero è aperto a tutti fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Un concerto al buio è un’esperienza sensoriale unica da provare.

Una morbida luce accoglie il pubblico, le luci pian piano calano fino a raggiungere il buio più totale.

La capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico.

Ascoltare in questo modo la musica porta a stravolgere l’uso comune dei sensi; la perdita dei nostri abituali punti di riferimento ci consentirà di scoprire altre sensazioni e sperimentare nuove condizioni di ascolto”.

Di seguito la locandina con i dettagli.