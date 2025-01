A Potenza un progetto per promuovere la cultura imprenditoriale tra i giovani: ecco fino a quando è possibile partecipare

In Italia un giovane su quattro non studia, non lavora e non fa formazione per cercare un’occupazione.

E’ la cosiddetta generazione NEET: Not in Education, Employment or Training, che riguarda la fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Anche per contrastare questo fenomeno il Comune di Potenza ha pubblicato l’Avviso per il progetto “GoodbyeNeet”, nato da una convenzione tra Comune e Anci, che mira a promuovere la cultura imprenditoriale tra i giovani, valorizzando i principi della sostenibilità, dell’etica e della responsabilità sociale.

Il progetto sostiene al cento per cento i costi per la costituzione di imprese, costi per analisi di mercato, acquisto di attrezzature e di domini web, per la gestione informatizzata e per i servizi di comunicazione e di marketing.

C’è tempo fino al 30 gennaio 2025 per presentare i progetti.

Ecco la locandina dell’iniziativa.