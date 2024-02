A Potenza una nuova sede del Movimento 5 Stelle. Ecco quando l’inaugurazione

Domenica, 25 febbraio alle ore 18.00, presso la sala convegni del MoVimento 5 Stelle di Potenza, in via della Tecnica n. 18, si svolgerà un incontro sul tema “Superbonus 110% tra propaganda e realtà. Informazioni agli operatori e ai cittadini sulle norme attuali in materia di bonus edilizi e crediti fiscali”.

All’evento parteciperanno:

ARNALDO LOMUTI, Deputato M5S e coordinatore M5S Basilicata,

AGOSTINO SANTILLO Vicepresidente M5S Camera dei Deputati (autore del libro “Superbonus 110% Tutta la verità”),

ANTONIO MATTIA, consulente di società specializzate in Superbonus 110% e crediti fiscali,

ROSANNA GIARDIELLO, architetto e componente Gruppo Territoriale M5S Potenza.

All’incontro, saranno presenti rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati.

Nel corso dell’iniziativa verrà inaugurata la nuova sede del MoVimento 5 Stelle di Potenza.

Di seguito la locandina dell’evento.