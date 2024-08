A San Costantino Albanese una straordinaria band di organetti pronta a dare spettacolo. L’iniziativa

Serata scintillante di suoni ed emozioni quella in programma, per il festival Suoni di minoranza, a San Costantino Albanese dove, il 10 agosto, alle ore 21.00, a salire sul palco sarà l’Orchestra Bottoni, uno straordinario ensemble composto per lo più da organetti e nato dall’incontro di musicisti delle province di Roma, Frosinone, Latina e Napoli e considerata una delle più inedite formazioni o dei gruppi più inediti nel panorama della world-music italiana.

La caratteristica principale di questa band senza riscontri sul piano nazionale è l’organico strumentale, costituito principalmente da organetti diatonici che, nelle loro intenzioni e pratiche, si sono progressivamente affrancati dalla riproposta di materiale popolare per approdare, ad una musica più contemporanea, contribuendo così notevolmente al rinnovamento del repertorio di uno strumento altrimenti relegato nell’ambito del folk.

Grazie ad un accurato lavoro di scrittura il suono originale si è arricchito di variegate armonizzazioni e melodie, create dagli organetti con il sostegno di un organetto basso, così da assumere l’assetto orchestrale di una big band, con il contributo ritmico di basso e percussioni o batteria.

Ad arricchire e guidare l’orchestra i colori mediterranei della voce di Antonella Costanzo e i fraseggi del solista Alessandro D’Alessandro, già vincitore del Premio Loano con il suo primo album da solista.

A San Costantino Albanese l’Orchestra partirà dalle musiche delle minoranze linguistiche italiane, in particolare dalla canzone friulana al ballo tondo della Sardegna, omaggiando le comunità albanofone con la riproposizione di un classico come Lule lule, per poi aprirsi alle musiche del mondo con una varietà di suoni che spaziano dal classico al contemporaneo, con sfumature di funky e reggae.

Il Festival Suoni di minoranza, promosso dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Basilicata e d’intesa con Altipiani, il Club Tenco e l’editore Squilibri, proseguirà:

l’11 agosto con un doppio appuntamento, Claudia Crabuzza e Peppa Marriti Band,

il 12 agosto con il Canzoniere Grecanico Salentino,

il 14 agosto con la Nuova Compagnia di Canto Popolare,