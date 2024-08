Incontro di calcio Potenza – Cerignola: queste Scale mobili aperte fino a tardi. L’avviso

Il Comune di Potenza informa:

“A seguito di interlocuzioni tra il sindaco Telesca, l’assessore allo Sport Nardiello e l’assessore alla mobilità Giuzio si informano i cittadini che in occasione della gara Potenza – Cerignola, valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C 2024-25, ‘abbiamo ritenuto di attuare, di concerto con la Miccolis Spa, che ringraziamo per la disponibilità mostrata, il prolungamento dell’orario di chiusura dell’impianto di scale mobili ‘Prima’, di viale Marconi, fino alle ore 24 di sabato 10 agosto.

Questa disposizione rientra nell’ottica di offrire ai cittadini la possibilità di muoversi in maniera alternativa, rinunciando all’automobile privata’.

L’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio invita inoltre i cittadini che si recheranno allo Stadio in auto ‘a parcheggiare rispettando sempre il codice stradale e le regole del vivere civile'”.