A San Giorgio di Pietragalla tutto pronto per l’inaugurazione del Monumento ai Caduti. Ecco quando

Si terrà Giovedì 18 Aprile, alle ore 11.00, a San Giorgio di Pietragalla, l’inaugurazione del Monumento ai Caduti in Corso Garibaldi.

Spiega l’amministrazione:

“L’evento sarà un momento di memoria e riflessione per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene supremo della patria, per la difesa dei nostri valori fondamentali e per la causa della libertà.

Saranno presenti autorità civili, militari e religiose”.

Programma:

Raduno dei partecipanti

Alza bandiera

Scoprimento monumento

Deposizione corona d’alloro

Saluti autorità

A seguire la locandina dell’evento.