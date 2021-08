A Tito stanziati oltre 2 Milioni di euro per far diventare queste scuole più sicure e moderne! Ecco i dettagli

Sarà adeguato sismicamente il plesso scolastico che ospita la scuola primaria “F. Cafarelli” di Tito.

Lo rende noto il Sindaco, Graziano Scavone, con una dichiarazione inviata alla stampa.

L’intervento, per un importo di 2,4 Meuro, di cui circa 800 mila euro a carico del bilancio comunale, rientra tra i finanziamenti stanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della quota di cofinanziamento nazionale del programma dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

Il Primo cittadino ha detto:

“Un risultato importante che consente di proseguire e completare la programmazione avviata nel 2014 in materia di edilizia scolastica e che ha visto l’Amministrazione comunale impegnata a riportare la scuola al centro delle politiche di sviluppo locale ed a garantire scuole sicure e moderne attraverso l’esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, di efficientamento energetico ed alla realizzazione di nuovi plessi scolastici.

Si tratta di una serie di interventi che interessano l’intero patrimonio immobiliare destinato alle attività scolastiche, costituito da edifici realizzati tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, con una programmazione finanziaria di circa 10 Meuro centrata sull’acquisizione di finanziamenti pubblici, anche a valere sul PNRR, a cui si sono aggiunte significative quote di cofinanziamento comunale.

Un investimento sul presente e sul futuro della comunità titese e delle generazioni in fase educativa che consentirà di accrescere la qualità generale dell’offerta scolastica e rafforzare la dotazione delle infrastrutture presenti sul nostro territorio.

Ringrazio, quindi, l’intera comunità scolastica, cui chiedo di continuare ad aver ancora pazienza i funzionari comunali, i tecnici e le imprese incaricate alla realizzazione dei lavori.

Non è semplice garantire la continuità didattica ed eseguire contestualmente gli interventi, difficoltà accresciuta durante la fase pandemica.

Difatti, sono nelle fasi ultimative i lavori di miglioramento sismico della scuola media ‘Pascoli’, cui seguiranno nei prossimi mesi i lavori di efficientamento energetico, così come sono in corso i lavori per l’adeguamento e ampliamento della scuola elementare di Tito Scalo e sono iniziati i lavori di completamento dell‘aula multimediale/refettorio della nuova scuola dell’infanzia G. Rodari.

Infine, nelle prossime settimane gli uffici preposti daranno avvio alle procedure di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di adeguamento della scuola elementare ‘Cafarelli‘, con l’obiettivo di rispettare i termini indicati dal Ministero e restituire quanto prima una migliore qualità degli spazi scolastici”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)