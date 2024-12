A Trecchina sempre viva la tradizione: torna il Raduno delle Zampogne! I dettagli dell’evento

Venerdì 28 Dicembre 2024 a Trecchina in provincia di Potenza è in programma il 26° raduno delle zampogne, Memorial “Giacomo D’Imperio”.

Questo il programma:

dalle ore 17:00: raduno in Piazza del Popolo e Benedizione in Chiesa Madre;

dalle ore 18:00: Concerto Salone Scuole Medie.

L’evento natalizio, promosso dall’Amministrazione Comunale – guidata da Fabio Marcante e dal periodico lucano “Il Sirino” – rievoca, nel terzo millennio, l’antica consuetudine.

Sul filo della memoria, suonatori e costruttori – lucani, calabresi e campani – si ritrovano, ogni anno, nel centro della valle del Noce, per recuperare la memoria storica e l’identità culturale del territorio.

Il ritrovo dei gruppi è per le ore 17:00 in piazza del Popolo, per accordare ciaramelle e zampogne.

A seguire la benedizione dei partecipanti (da parte del Parroco don Egidio Matinata).

Quindi una passeggiata nella piazza del paese ed il Concerto nel salone delle Scuole Medie.

Ogni coppia eseguirà brani sacri e profani, da quelli natalizi, ai motivi tipici dei pellegrinaggi mariani, alle feste popolari.

A conclusione dell’evento – dedicato al compianto giovane Giacomo D’Imperio è in programma la consegna di attestati al più giovane musicista e agli altri partecipanti (da parte degli organizzatori e dalla famiglia D’Imperio-Iorio).

Ecco la locandina dell’evento.