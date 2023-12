A Vietri di Potenza appuntamento con la versione invernale del percorso eno-gastronomico che ogni anno richiama migliaia di persone. I dettagli

Nuova location, nuovo format e prima edizione invernale, Christmas Edition, per Tipica, il percorso eno-gastronomico di Vietri di Potenza che ogni anno, nel mese di agosto, richiama migliaia di persone in paese.

L’organizzazione ha pensato di realizzare la prima edizione di “Tipica Christmas Edition”, in programma sabato 23 dicembre, in una location diversa di quella estiva, vale a dire in via San Francesco, in una zona chiamata “la Orga” e più contenuta rispetto al lungo percorso di Tipica estiva.

L’evento del 23 dicembre prenderà il via dal pomeriggio, dalle ore 17, quando si aprirà il percorso gastronomico, arricchito anche dai tanti artigiani e dai mercatini di Natale e dai presepi.

Non mancheranno zampogne, organettisti e street band, in un’area che sarà addobbata con luci e ambientazioni natalizie.

Nel percorso sarà possibile degustare bruschetta con Olio Evo Bio di Vietri di Potenza, calzoni con la minestra, zeppole fritte con e senza alici, patate rosse, strufoli, lupini, mussillo, formaggio fuso su pane, cuoppo di baccalà in pastella, pasta e ceci al ragù di baccalà, calzoncelli al cioccolato, castagnole, vin brulé, funghi arrostiti e fritti con bruschetta, frutta secca, miele e propoli.

Oltre tante bevande come il vino rosso locale del Pantone, birra alla spina, tè caldo, cioccolata calda, caffè e tisane.

Come in estate, l’iniziativa è promossa dalle associazioni Pro Loco, Vietri e la Movida, Teatrando, Vietri Città dell’Olio, con il patrocinio del Comune.

Oltre 20 stand, di cui 15 di gastronomia e 8 di artigianato e mercatini di Natale.

Per quanto riguarda la gastronomia, l’organizzazione ha deciso di dare spazio alle attività e aziende agricole del posto.

Rispetto all’edizione estiva di Tipica, il 23 dicembre l’ingresso avverrà da un’altra parte, vale a dire da via San Francesco (a pochi passi da piazza XXIII Novembre).

I visitatori saranno accolti con la degustazione, gratuita, di una bruschetta con olio evo bio di Vietri, per poi degustare i piatti e dolci tipici della tradizione vietrese e del periodo natalizio.

Ha dichiarato il sindaco, Christian Giordano:

“Grazie agli organizzatori e volontari che anche in questo periodo natalizio si sono messi a disposizione nell’organizzare questo evento che, negli anni, è diventato ormai un punto di riferimento in Basilicata nel settore dei percorsi eno-gastronomici.

Questa iniziativa va nella direzione giusta, vale a dire creare eventi e iniziative anche in periodi come questo, per provare a rendere ancora più attrattivo il nostro territorio, la Porta della Lucania”.

Questo il commento degli organizzatori:

“Da parte nostra il massimo dell’impegno per realizzare un evento unico e continuare a lavorare per far conoscere il nostro territorio e le prelibatezze ai tanti visitatori che, siamo sicuri, anche in questa prima edizione invernale saranno con noi a condividere una bella giornata”.