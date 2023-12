A Vietri di Potenza tutto pronto per l’accensione delle bellissime luminarie di Natale! Ecco le modifiche alla circolazione

Al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento dell’iniziativa relativa all’accensione delle luminarie natalizie, in programma domenica 3 dicembre 2023 alle ore 19 in piazza XXIII Novembre, il Comune di Vietri di Potenza ha istituito una serie di divieti dalle ore 18:30 alle ore 19:30, così come da dettaglio:

Divieto di transito in corso Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Lucia e quella con via San Francesco/corso Garibaldi);