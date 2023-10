A Viggiano il ciclocross è di moda per l’undicesima volta! In bocca al lupo

Preparativi agli sgoccioli a Viggiano dove il ciclocross torna di moda domenica 8 ottobre con l’omonimo Trofeo per l’undicesima volta, mantenendosi sempre vivo e ben radicato nel segno della tradizione.

Una manifestazione che negli ultimi anni va acquisendo un’importanza del tutto particolare come caposaldo del circuito Mediterraneo Cross, oltre ad assegnare le maglie di campione regionale sotto l’egida della Federciclismo Basilicata.

Anche quest’anno si prevede un grosso successo grazie alla bontà del lavoro dei dirigenti del Team Bykers Viggiano.

Come lo scorso anno, il percorso di gara si avvicina di più al centro di Viggiano ed ha una lunghezza di circa 2.500 metri, prevalentemente su prato e con ostacoli artificiali.

Tante sfide in una per gli oltre 230 partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia (Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e ovviamente Basilicata) e suddivisi in cinque fasce di partenza: la prima alle 10,00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per gli esordienti secondo anno uomini e donne (durata 30 minuti), la terza alle 11:15 per gli allievi uomini e donne (partenze separate di qualche secondo tra primo e secondo anno, durata 30 minuti), la quarta alle 12:00 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 13:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).a

