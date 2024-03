A Viggiano un evento per riscoprire la tradizione musicale etnica e popolare. Il programma

La Federazione Italiana Tradizioni Popolari ha scelto Viggiano per inaugurare il programma delle iniziative relative al 2024.

Si terrà, infatti, presso il comune valligiano, nelle giornate di Venerdì 8 e Sabato 9 Marzo, l’evento “Riconoscimenti Padri e Madri del Folklore – Rassegna di Musiche e Canti Folklorici ed Etnici.”

La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo Folklorico “Lu Chicchirichì” di Viggiano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Viggiano e con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

L’evento si inserisce perfettamente all’interno di un contesto di valorizzazione e riscoperta della tradizione musicale di natura etnica e popolare.

A margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, ha dichiarato:

“Abbiamo voluto investire nell’organizzazione e nella promozione di questo evento perché crediamo fortemente nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale e identitario.

Soltanto attraverso la conoscenza e la riscoperta delle nostre tradizioni popolari sarà possibile porre solide basi per il futuro della nostra comunità.

Per questa ragione, voglio ringraziare la FITP per aver scelto Viggiano ed il “Gruppo Folklorico “Lu Chicchirichì” per lo splendido lavoro di conservazione dei valori fondativi dell’identità Viggianese: si tratta di una storia bellissima che va avanti da più di 50 anni.”

Ecco il programma completo dell’iniziativa.