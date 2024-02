Abriola: in questa zona “materiale inerte prossimo alla caduta e un filo della corrente pendente”. La richiesta urgente

La sera del 12 febbraio in Via San Martino ad Abriola è crollato un solaio di un appartamento.

Due giorni prima della festa patronale del 14 febbraio.

Lo segnale il Comitato Amiamo Abriola e il Consigliere Comunale Domenico Triunfo.

Dichiara Domenico Triunfo:

“Il nostro comune, per questo grave episodio, non ha fatto nessuna ordinanza e tutto ciò ci sembra purtroppo una conferma della gravità della situazione prontamente denunciata più di un mese dal Comitato Amiamo Abriola.

Quello che più ci preoccupa, è che sia passata quasi una settimana e non sia stata effettuata un’adeguata messa in sicurezza dell’area, ove c’è la presenza di materiale inerte prossimo alla caduta e un filo della corrente pendente.

Bisogna garantire la sicurezza per le persone che vivono e che transitano quotidianamente in quel vicolo.

Chiediamo al sindaco un celere intervento e soprattutto che venga fatta un’adeguata messa in sicurezza dell’area.

I soldi spesi per la vigilanza ‘inutile’ o i tanti sprechi di questi giorni, che hanno sollevato sconcerto nella comunità, potevano essere spesi per monitorare e mettere in sicurezza queste zone del paese. Cosa aspettate cari amministratori: la tragedia?

Il famoso borgo albergo è già crollato?

Sono anni e anni che il sindaco ne parla, mentre in altri paesi come Castelmezzano, Pietrapertosa questi borghi albergo sono già realtà, ad Abriola nonostante le enormi potenzialità il Sindaco Romano Triunfo ha prodotto solo macerie”.

Ecco le foto.