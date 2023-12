Academy Basket Potenza: “Ci aspetta una partita impegnativa e da non sottovalutare”. In bocca al lupo

Si chiude sul difficile parquet di Casapulla il girone d’andata (ed il 2023) dell’Academy.

I potentini, in testa alla classifica del girone insieme a Caiazzo e Parete, rendono visita all’interessante quintetto gialloblù, capace di conquistare 12 punti in classifica – sei in mano del terzetto di testa – nonostante un roster largamente all’insegna della giovane età.

Gli esterni Nacca (di gran lunga il leader offensivo con 16 punti di media) e Lillo, insieme al lungo Egwoh (10.1 punti per gara) a presidiare il pitturato, sono i soli senior a disposizione del confermato coach Monteforte, alla guida di un nugolo di Under 19 che bene stanno facendo – prova ne è la vittoria nel posticipo di Sant’Antimo mercoledì (64-71) – sia nel massimo campionato regionale, che nella DNG di categoria (tre vittorie nel girone d’andata).

In perfetta parità le quattro sfide giocate nelle stagioni 2020/21 e 21/22, divise tra campionato di D e C Silver, con doppio successo rispettivamente prima dell’Academy e poi dei casertani, promossi al termine di quella stessa stagione.

I sei successi maturati finora sono giunti in casa con Matese (66-61) e Portici 2000 (56-53), mentre lontano dalla tensostruttura di Via Kennedy – dove sono passate Parete (52-64), Maddaloni (63-65) e Antoniana (57-60) – Orlando e compagni sono tornati col bottino pieno, oltre che dalla già citata trasferta di Sant’Antimo, anche da Ischia, Barra ed Avigliano.

I bassi punteggi delle sfide casalinghe, con high di punti segnati e subiti mai superiore rispettivamente a 66 e 65, lasciano intravedere una partita poco spettacolare e nella quale anche i singoli dettagli potranno fare la differenza, in un match di capitale importanza psicologica e sotto il profilo dei risultati per il prosieguo della stagione rossoblù.

A presentare la sfida alla vigilia dell’ultimo allenamento è il giovane Luca Guglielmi:

”Ci aspetta una partita impegnativa e da non sottovalutare, su un campo storicamente difficile quale quello di Casapulla contro una squadra giovane, ma che si sta ben disimpegnando: servirà il massimo dell’impegno per chiudere il girone d’andata e consolidare il nostro primato in classifica”.

Palla a due alle ore 20.00 di domani agli ordini dei signori Arciello di Napoli e Gensini di Cercola presso la tensostruttura di Via Kennedy.