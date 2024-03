Academy Basket Potenza: nuovi ingaggi pronti a debuttare contro il prossimo duro avversario! In bocca al lupo

Academy Basket Potenza è lieta ed orgogliosa di annunciare gli ingaggi degli atleti Gianluca Marchetti e Raul Diaz.

Le due operazioni sono state portate a termine e definite entro la chiusura dei termini del mercato invernale e testimoniano l’ulteriore sforzo compiuto dalla società del presidente Anna Bongiovanni per rinnovare le ambizioni in vista di questo decisivo finale di stagione.

Playmaker classe 1993, 178 cm di puro fosforo e talento, Gianluca Marchetti cresce nel settore giovanile della Virtus Roma, con la quale colleziona anche 9 presenze e mette a referto sei punti in Serie A, cinque dei quali contro la Dinamo Sassari dopo aver subito bagnato dalla lunetta, appena sedicenne, l’esordio assoluto contro la Virtus Bologna.

E’ dopo una stagione in prestito a Livorno, tuttavia, che arriva il suo vero battesimo con la massima serie, quando – nella stagione 2013/14 – con la canotta della Vanoli Cremona resta in campo otto minuti di media, segnando complessivamente trentanove punti.

Segue un anno in A2 a Barcellona e la vittoria del campionato di B con Udine, quattro presenze in Fortitudo e l’inizio di una lunga e solida carriera le cui tappe principali sono soprattutto in B, la migliore delle quali, da un punto di vista statistico, lo vede segnare più di 17 punti per gara ad Ortona.

Reggio Emilia, Teramo, Avellino le altre piazze storiche del nostro basket dalle quali transita, prima di concludere la stagione scorsa nella New Basket Mazzano – dalla quale ritrova come compagno Sofo Assui – ed iniziare il campionato in corso in B interregionale con la Supernova Fiumicino, fino al termine del girone d’andata.

Ha dichiarato a margine della prima settimana di allenamento con la nuova squadra:

“Sono molto contento di essere arrivato a Potenza, ho trovato un ambiente molto affiatato e la squadra è unita.

Sono qui per portare la mia esperienza al servizio dei miei compagni che stanno facendo un ottimo lavoro, inserirsi è stato semplice perché mi hanno accolto nel migliore dei modi quindi sono contento di lottare insieme a loro per raggiungere il miglior risultato possibile”.

Nel suo palmares anche la tourneè in Cina con la Nazionale Sperimentale, preceduta curiosamente da un ritiro nel quale uno dei tecnici era proprio coach Roberto Miriello, che ritrova ora a Potenza a più di dieci anni di distanza, pronto a regalare spettacolo con i suoi assist e la sua fantasia, soprattutto perché a raccoglierla ci sarà anche l’atletismo di Raul Diaz.

Nato a Napoli ma cresciuto nelle giovanili di Reggio Emilia, Raul è un’ala piccola di 194 cm classe 1998, reduce dalla prima parte di stagione disputata nella C pugliese con la canotta della Virtus Matera (12.5 punti per gara).

In Basilicata Raul c’era arrivato dopo l’altrettanto positiva stagione scorsa a Canosa, chiusa con la promozione dalla C Silver in compagnia dell’amico – e compagno estivo di 3×3 – Matteo Cagnacci, dopo una trafila che l’aveva visto militare anche a Napoli sponda Partenope, Casavatore, Marigliano, Caserta, Benevento, Vieste e appunto Canosa, dove con quasi 16 punti di media e un high di 28 ha fatto registrare la sua migliore stagione sotto l’aspetto offensivo.

Queste sono le sue prime parole da nuovo atleta dell’Academy°

“Non è mai facile inserirsi in corsa in una nuova squadra, soprattutto in un momento così avanzato della stagione, ma sono molto contento di essere qui a Potenza dove allenatore e compagni di squadra mi stanno aiutando ad inserirmi molto facilmente velocemente anche dal punto di vista tecnico in un gruppo già ben consolidato.

I primi allenamenti sono stati intensi e sto assimilando la filosofia di gioco del coach: sono qui per fare bene e l’obiettivo e l’auspicio, come sempre, saranno quelli di giocare per vincere il campionato”.

Entrambi gli atleti saranno a disposizione a partire dal big-match di domani (ore 18.00) sul campo della co-capolista Parete, squadra che al pari dei rossoblù (dei quali non fa nel frattempo più parte Andrea Banin, per il quale è arrivata la rescissione dell’accordo in essere) e dell’Antoniana guida la vetta della classifica della C unica a quota 28 punti.

Il match si ripresenta per la settima volta negli ultimi tre anni, con un bilancio in parità e con fattore campo sempre rispettato, inclusa la sfida d’andata che, rinviata in un primo momento per impraticabilità di campo, fu recuperata a fine novembre e vinta 72-71 dai potentini dopo un overtime e con canestro decisivo di Lazar Labovic.

I ragazzi di coach Porfidia si sono presi – nel senso ovviamente più sportivo del termine – la rivincita in occasione della semifinale di Coppa Campania, risalendo dal -14 (43-29) di inizio terzo quarto, fino al 67-62 finale.

Un risultato che ha consentito, poi, a Palma e compagni di giocare e vincere la finale proprio con l’Antoniana e portare meritatamente a casa il primo trofeo stagionale.

Arbitreranno l’incontro i signori Petrisco e Petruzziello di Avellino.