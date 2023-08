Academy Basket Potenza: Sofo Assui è il nuovo pivot! In bocca al lupo

Nato il 1 Agosto 1996 a Napoli, 196 cm per 110 kg di peso, Sofo Assui è il nuovo pivot dell’Academy.

Il lungo partenopeo, nelle ultime due stagioni a Soresina e New Basket Mazzano, ha colpito per dinamicità ed energia soprattutto nella metà campo difensiva, che ne fanno un’arma capace di spendersi tanto sui pari ruolo, quanto sui piccoli in virtù di una rapidità non comune vista la corporatura.

Dopo aver iniziato col calcio, Sofo scopre il basket all’età di 12 anni ed inizia il percorso nelle giovanili della Robur Varese, dove partecipa anche alle Finali Nazionali Under 17.

Due stagioni a Valceresio (C Gold) sono un valido apprendistato prima di tornare alla casa madre Robur per tre campionati in B intervallati da una stagione ad Isernia, mentre Oleggio e le già citate Soresina e Mazzano precedono l’avventura finora più a sud della sua carriera agonistica.

Conferma il nuovo uomo d’area potentino:

“Ho scelto l’Academy perché la ritengo la situazione più adatta a me, parlando con l’allenatore mi ha spiegato la sua idea di basket e cosa chiede alla squadra e mi sono trovato subito nelle sue parole mi approccio alla nuova esperienza come sempre con tanta voglia ed entusiasmo, cercando di migliorarmi insieme ai miei compagni per raggiungere con loro l’obiettivo migliore”. a

