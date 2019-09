Acerenza: nuovo anno scolastico senza plastica e con un nuovo defibrillatore! I dettagli

Il Sindaco di Acerenza, Fernando Scattone ha aderito con convinzione alla campagna ‘Plastic Free‘ e afferma:

“crediamo in un mondo senza plastica: immaginiamo di iniziare dalla mensa scolastica per sensibilizzare in primo luogo i bambini al rispetto dell’ambiente, per salvaguardare il loro futuro.

Grazie al contributo economico di due aziende private di Acerenza, saranno distribuite oltre 160 borracce in acciaio ad altrettanti studenti acheruntini con l’obiettivo di eliminare le bottigliette di plastica e far sì che i bambini imparino a riutilizzare il nuovo contenitore.

I bambini della Scuola dell’infanzia e della primaria con l’inizio del nuovo anno e con la ripresa della mensa scolastica, il prossimo 30 Settembre, utilizzeranno piatti di porcellana e posate di acciaio.

Si eliminano così bottiglie di plastica, piatti, posate e altro che comportava un costo di smaltimento notevole e al contempo non aiutava a migliorare e salvaguardare l’ambiente.

I bambini diventano così portatori di un messaggio da trasmettere in primo luogo ai genitori.

L’auspicio è che questo discorso intrapreso con le scuole arrivi a tutta la comunità nell’ottica di salvaguardia del nostro territorio”.

Nella stessa giornata, il Sindaco grazie alla campagna di “CARDIOPROTEZIONE” e alla speciale donazione ricevuta dall’Associazione Gian Franco Lupo, ha consegnato nelle mani del dirigente scolastico, la Prof.ssa Eugenia Tedesco e dotato di un nuovo defibrillatore il plesso scolastico “Mons. Cavalla” che da pochi giorni ospita le scuole primarie del comune.