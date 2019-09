Non solo ragazzi di Potenza contro l’inquinamento: anche questi studenti della provincia…

Anche una piccola comunità come quella di San Chirico Nuovo ha deciso di partecipare alla manifestazione globale contro l’inquinamento.

I ragazzi delle classi I-II e III della scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo F. Giannone si sono riuniti nei giorni passati ed hanno deciso di assentarsi oggi dalle normali lezioni per unirsi al coro globale delle proteste del Friday for Future, partite dalla giovane Greta Thumberg ed approdate nei giorni scorsi all’Assemblea generale dell’ONU.

Alle 9:00 i ragazzi si sono riuniti nel piazzale della scuola e alle 9:30 la manifestazione è iniziata passando per le vie principali del paese.

I ragazzi hanno girato con dei cartelloni da loro stessi realizzati e alle 10:30 sono stati ricevuti dalla sindaca Rosa Baldassarre a cui è stato chiesto un maggior impegno per l’ambiente.

Affermano i ragazzi:

“La sindaca ha accolto le nostre proposte e ci ha aggiornato su quanto si sta già facendo annunciando il progetto delle mense scolastiche “PLASTIC FREE”.

Dopo l’incontro con la sindaca i ragazzi della scuola media hanno incontrato i bambini della scuola dell’infanzia e quelli della scuola primaria per parlare dei motivi della manifestazione e di ciò che ognuno nel suo piccolo può impegnarsi a fare per fare la differenza per salvare il mondo.

Al termine della manifestazione i ragazzi di San Chirico Nuovo hanno preso l’ impegno a continuare a sensibilizzare la comunità coinvolgendo e impegnando anche i più grandi per un futuro migliore.