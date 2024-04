Acerenza: monsignor Domenico Beneventi eletto vescovo di San Marino-Montefeltro! Auguri di buon cammino, ecco le foto della cerimonia

Acerenza in festa per la solenne ordinazione episcopale di monsignor Domenico Beneventi, eletto vescovo di San Marino-Montefeltro.

La celebrazione, avvenuta oggi sabato 20 aprile alle ore 10:30 nella suggestiva cattedrale, è stata presieduta dall’arcivescovo di Acerenza monsignor Francesco Sirufo.

Conconsacranti erano:

monsignor Andrea Turazzi, amministratore apostolico di San Marino-Montefeltro,

monsignor Vito Piccinonna, vescovo di Rieti,

monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo Metropolita di Fermo,

monsignor Nicolò Anselmi,vescovo di Rimini.

Per l’occasione sono arrivati in paese numerosi fedeli da diverse parti della regione e non solo.

Un augurio per il nuovo vescovo arriva dal sindaco di Acerenza che scrive:

“Buon lavoro Mons. Domenico Beneventi e continua a portare la nostra Arcidiocesi di Acerenza nel cuore”.

Non resta che unirci al coro di auguri per un buon cammino spirituale di monsignor Domenico Beneventi.

Ecco le foto della cerimonia di oggi.