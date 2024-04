Potenza: le ragazze della PM Gruppo Macchia a caccia di punti pesanti in questa prossima sfida! In bocca al lupo

È una PM Gruppo Macchia Potenza a caccia di punti pesanti quella che scenderà in campo domenica pomeriggio a Barletta in casa della Nelly Volley, fanalino di coda del girone G dei play-out e con un piede già in Serie D.

La formazione guidata da coach Elena Ligrani e dal vice Gabriele Perna è reduce dal ko per 3-1 (25-18, 25-15, 12-25, 25-17) in casa della capolista Don Milani che ha messo in mostra tutte le sue qualità.

Anche il sestetto rossoblù non ha demeritato facendosi notare con un terzo parziale di tutto rispetto.

In settimana si è resettato tutto e il gruppo ha lavorato solo all’impegno di Barletta che sulla carta è decisamente alla portata alla luce del solo punto conquistato dalla Nelly.

I sette punti di Di Camillo e compagne sono un tesoretto da non sottovalutare considerata la classifica cortissima e che basterebbe un successo per poter balzare al secondo posto.

L’obiettivo in casa rossoblù è questo e metterebbe la PM Gruppo Macchia in una posizione decisamente migliore e con una visione di classifica più leggera.

Appuntamento al Paladisfida “Borgia” di Barletta alle 18:30 sotto la direzione di gara dei signori Giangregorio e Amato.

