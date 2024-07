Ad Anzi per questo concorso pervenute poesie da quasi tutti i Continenti: ancora pochi giorni per partecipare. Ecco come

Sta assumendo connotati internazionali il concorso di poesie “innANZItutto- versi in vernacolo e poesia nel borgo” organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”.

Per concorrere alla sesta edizione sono pervenute poesie da quasi tutti i Continenti, tant’è che i promotori del premio letterario hanno stabilito di aggiungere una sezione speciale, Poeti Paesi Esteri, alle due tradizionalmente in concorso, la Sezione A, in lingua italiana, a tema determinato: “innANZItutto il coraggio della restanza e la speranza della ritornanza” , e la Sezione B, in vernacolo, a tema libero.

Tante le poesie già inviate da tutte le parti d’Italia, in particolare dalle regioni meridionali, per partecipare a questo concorso letterario, che si avvale del patrocinio culturale di WikiPoesia e che nelle cinque precedenti edizioni ha riscontrato un significativo successo.

C’è tempo fino a domenica prossima, 4 agosto, per inviare le poesie dialettali o in italiano al seguente indirizzo mail: alternativariformista@hotmail.it.

Il bando di concorso integrale, con annessa scheda di partecipazione, è reperibile sul blog: http://alternativariformista.altervista.org/.

Di seguito la locandina del concorso.