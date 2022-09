Ad Avigliano nascerà un parco verde per i più giovani! Ecco i lavori previsti

Buone notizie per Avigliano.

Il Sindaco, Giuseppe Mecca, annuncia:

“Questa mattina in giunta abbiamo approvato la candidatura di un progetto, dal valore di 500 mila euro, per la riqualificazione urbana e la nascita di un “Parco Green” nell’area del campetto di Via G.B. Sacco, proprio alle spalle dell’asilo nido comunale.

Sul quartiere di basso la terra abbiamo il dovere di aprire una discussione seria, che riguardi il futuro di una delle zone più popolose del nostro territorio ed il superamento di alcune criticità che ancora oggi, purtroppo, affliggono il quartiere.

In primis, il superamento definitivo dei problemi di illuminazione pubblica attraverso l’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto, previsti entro fine anno, che partiranno proprio dal quartiere di basso la terra.

La creazione di un’area verde, funzionale ai più giovani e che possa fungere da luogo di inclusione ed aggregazione sociale, posta al centro tra Via Porta Potenza e l’area di Via Guido Rossa, rappresenta per noi una visione chiara da perseguire.

Accanto a questa, stiamo lavorando anche per superare il tema annoso legato ad una area parcheggio e su questo posso già annunciare che nel mese di ottobre candideremo un concorso di progettazione per raccogliere la migliore idea progettuale da candidare poi a finanziamento.

Sul quartiere di basso la terra, come ho scritto sopra, abbiamo il dovere di aprire subito una discussione con i cittadini, anche pubblica perché no e senza sottrarsi alle responsabilità, sapendo che se abbiamo perso un po’ tempo dobbiamo recuperarlo, e anche se abbiamo trascurato qualcosa ora è il tempo di rimettersi subito in cammino.

È un impegno a cui non mi sottraggo.

A cui l’amministrazione non si sottrae.

Nel merito e nel metodo”.

