Al Viviani di Potenza triangolare di calcio femminile per regalare un sorriso a chi più ne ha bisogno. Ecco i dettagli dell’evento

Lo stadio Viviani si prepara ad ospitare un evento interamente dedicato al calcio femminile: grande festa dello sport in rosa al fianco dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Giovedì 8 dicembre alle ore 9.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani, l’ASD Seventeen Potenza, in collaborazione con il Potenza Calcio, organizza un triangolare di calcio femminile con le squadre ASD Matheola ed Avigliano Calcio: occasione per visionare da vicino le ragazze, diffondere la pratica sportiva in rosa e alimentare la solidarietà.

L’evento è patrocinato dal Comune di Potenza e Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Basilicata, in particolare, al fianco dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con donazione di un euro simbolico da parte delle giovani calciatrici partecipanti al torneo e di un contributo libero per quanti vi assisteranno sugli spalti.

L’invito è di accorrere numerosi (ingresso Viale Marconi) per regalare un sorriso a chi più ne ha bisogno.

Il Potenza Calcio sottolinea l’importante vetrina per le squadre impegnate in campo nonché l’azione intrapresa da inizio stagione per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, verso il modo sportivo.

Nel contempo, offrire sostegno tangibile alle realtà di welfare territoriale.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)