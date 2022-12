Prevenzione tumore al seno: “un successo la serata di ieri, tanti i gesti solidali dei Potentini”! Ecco i dettagli

“Abbiamo concesso il patrocinio del Comune alle iniziative presentateci dall’associazione ‘Vivere Donna Onlus’, perché riteniamo il tema della prevenzione prioritario nella cura del tumore al seno, che purtroppo è la neoplasia più frequente tra le donne”.

Questa la dichiarazione dell’assessore alle Pari opportunità Vittoria Rotunno relativamente alle attività proposte da ‘Vivere Donna Onlus’ e sostenute dal Comune di Potenza.

Prosegue l’assessore:

“Molto positivo che, malgrado il costante incremento di tale patologia si registri una continua diminuzione della mortalità, grazie a una sempre più corretta e capillare informazione, una sensibilizzazione continua, una attenta prevenzione e diagnosi precoci, che si rivelano determinanti e vincenti per il successo in termini di guaribilità.

Il successo registrato ieri (5 Dicembre), con la serata ‘Prevenzione a Teatro – Oltre Ottobre Rosa – La prevenzione non ha età’, con il ricavato dello spettacolo che è andato alle associazioni ‘Vivere Donna Onlus’ e ‘Susan G. Komen Italia’, testimonia quanto anche i potentini siano attenti al tema e come non facciano mancare il proprio supporto, attraverso gesti concreti e solidali.

La celebrazione della ricorrenza dei vent’anni della fondazione dell’associazione ‘Vivere Donna Onlus’, in programma il prossimo 10 Dicembre, con una serata organizzata al teatro Stabile, anch’essa con il patrocinio del Comune, segna un traguardo importante per l’esperienza e il grande lavoro svolto in questi anni, ma auguro che possa essere soprattutto uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa, per giungere un giorno, che spero sia il più vicino possibile, a debellare completamente questa patologia”.

