Alemanno nomina il Coordinatore di Basilicata Movimento Indipendenza! Ecco di chi si tratta

Dopo essere stato nominato nella Direzione Nazionale di Indipendenza! il nuovo soggetto politico guidato dall’onorevole Gianni Alemanno, arriva un altro incarico per Vincenzo Mancusi, il quale è stato ha designato su iniziativa diretta dal già Ministro della Repubblica e già Sindaco di Roma Gianni Alemanno quale Coordinatore Regionale della Basilicata di Indipendenza!.

Un incarico che Vicenzo Mancusi ha accettato con entusiasmo, commentando con queste parole:

“Dopo una lunga militanza passata nella Destra sociale italiano, sono onorato di questo ruolo che l’onorevole Alemanno ha deciso di affidarmi, in un momento particolarmente importante per la Nostra Nazione.

Ci prepareremo per la elezioni Europee, oltre che per quelle regionali e per la amministrative, importanti in Basilicata perché si voterà anche per il Capoluogo di Regione.

L’Europa, la Basilicata e Potenza saranno tre importanti elezioni, dove il contributo elettorale e politico di Indipendenza! Darà nuova linfa con proposte politiche e programmatiche”.