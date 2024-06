Alta onorificenza per Claudia Datena, dirigente dell’ufficio scolastico regionale e a Debora Infante, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Potenza. Complimenti

“Non è affatto un caso che la nostra bellissima Costituzione trai suoi diritti, ribadisca in più articoli e a pieno merito il diritto all’istruzione nei valori di libertà, uguaglianza e pari opportunità e così non ci poteva che essere momento migliore per festeggiarla anche qui in Basilicata in occasione del 78esimo anniversario della fondazione della Repubblica con la consegna solenne delle onorificenze di Cavaliere a personalità di rilievo della vita lucana che si sono particolarmente distinte anche per la loro capacità professionale.

In tal senso non possiamo che ringraziare, ancora una volta, la sensibilità mostrata dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro di riconoscere a Claudia Datena, dirigente dell’ufficio scolastico regionale e a Debora Infante, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Potenza l’alta onorificenza che inorgoglisce tutto il mondo della scuola lucana e rende ancora più motivante la sfida che ogni giorno ci attende con la massima responsabilità.

Le Consulte Studentesche in più occasioni e sempre nelle proprie libere determinazioni hanno avuto modo di apprezzare le loro doti di equilibrio, competenza e prossimità istituzionale davvero indispensabili per affrontare le mille questioni in cui si trova oggi l’istruzione ed assicurare ad essa davvero il miglior buon governo che ci possa essere”.

Così scrive Simone Carcuro, Presidente Consulte Studentesche della Basilicata.