Ambasciatore d’Albania atteso in Basilicata per visitare le comunità Arbereshe lucane e dare avvio ad una collaborazione in questi ambiti. I dettagli

Martedì 13 Febbraio si è svolto alla Camera dei Deputati a Roma, un incontro tra il Ministro degli interni della Repubblica d’Albania sig. Taulant Balla, il Presidente della Sezione bilaterale interparlamentare Italia-Albania, Arnaldo Lomuti, i parlamentari della Sezione bilaterale, l’Ambasciatore d’Albania in Italia sig.ra Anila Bitri Lani ed una delegazione di funzionari, consiglieri e direttori di polizia albanesi.

Nell’incontro si è discusso del legame e dell’amicizia che unisce l’Albania e l’Italia ed i relativi popoli, su come rafforzare, i rapporti tra i due paesi e intensificare le aree di cooperazione.

Nella riunione si è stabilito per le prossima primavera una visita dell’Ambasciatore d’Albania in Basilicata per visitare le comunità Arbereshe lucane e dare avvio ad una collaborazione continuativa.

Si è posto l’accento sulla necessità di incrementare la presenza culturale dell’Italia in Albania, nello stesso momento favorire la presenza culturale Albanese in Italia, dove vivono oltre 500.000 albanesi e sono presenti oltre 200.000 Arbereshe.

Si è parlato di collaborare per lo sviluppo di corsi di formazione, per sopperire alla reciproca carenza di manodopera qualificata, creando un programma di formazione bilaterale incentrato su i settori più colpiti dalla mancanza di manodopera.

Si è discusso sulla esigenza di facilitare gli scambi tra i due paesi in tutti i settori dall’agricoltura al turismo per arricchirsi reciprocamente, dandosi a vicenda know how e risorse.

L’incontro, fa parte di un percorso di lavoro della diplomazia parlamentare tra Italia ed Albania per consolidare un rapporto strategico di amicizia e di responsabilità tra i due paesi.

Ecco le foto dell’incontro.