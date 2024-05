Amministrative 2024: “Siamo in campo per far vincere la Potenza del Cambiamento”. I dettagli

“Dinanzi allo sfascio amministrativo dell’amministrazione uscente, guidata dalla Lega, che ha lasciato la città in uno stato di abbandono, con la povertà cresciuta, servizi sempre più inefficienti, mancanza di visioni e investimenti.

Dinanzi allo sfascio amministrativo della giunta regionale guidata da Bardi con l’assessore alla Sanità Fanelli che ha portato al drammatico commissariamento della sanità lucana e marginalizzato il ruolo dell’ospedale San Carlo di Potenza, che necessita invece di un urgente rilancio.

Dinanzi alla crisi di una politica sempre più inadeguata, sempre più assente e ripiegata su stessa e a tutela di carriere già costruite e interessi di parte, incapace di interpretare le istanze dei nostri concittadini e offrire un progetto di crescita e di sviluppo per la città.

Dinanzi a tutto ciò siamo in campo per avviare già in questa campagna elettorale una stagione di cambiamento e di buona amministrazione. Continueremo il lavoro avviato in questi mesi di confronto e di ascolto della città per costruire insieme un nuovo futuro.

Le emergenze sono tante, ma tante sono anche le opportunità da non perdere grazie ai fondi europei per il Sud.

Per non perdere l’ultimo treno che può consentirci di rilanciare finalmente il Capoluogo dobbiamo saper dire basta.

Basta con il sistema delle inadeguatezze, delle improvvisazioni, degli inciuci, delle clientele, della cattiva politica, delle raccomandazioni e del falso buonismo.

La città ha bisogno di altro, di cambiare in profondità.

Oggi lanciamo a tutti i potentini un appello: stringiamoci insieme e sosteniamoci per cambiare, cambiare e cambiare ancora, tutti insieme per far vincere la vera alternativa, la Potenza del Cambiamento. Saremo al vostro servizio con competenza, passione e serietà per la città che vogliamo”.

Lo afferma in una nota il candidato sindaco per la città di Potenza, Pierluigi Smaldone (Potenza Ritorna).