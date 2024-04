Antonio, originario di Potenza, ha perso la vita ad un concerto. Ecco che cosa è successo

Tragedia al concerto dei Subsonica a Firenze.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, alla fine dello show, tra il pubblico ci sarebbe stato un diverbio poi degenerato in una colluttazione.

Come fa sapere rainews, “Un pugno sferrato alla testa. Per questo nella tarda serata di giovedì Antonio Morra, 47 anni, originario di Potenza e residente a Pistoia, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto da una scala esterna del Nelson Mandela Forum di Firenze, dove aveva appena finito di assistere al concerto dei Subsonica.

L’uomo, immediatamente soccorso, è poi morto all’ospedale fiorentino di Careggi.

Da quanto si apprende, gli investigatori della squadra mobile, che conducono l’indagine su delega della procura di Firenze, avrebbero visionato un video delle telecamere di sorveglianza del Mandela Forum, in cui si vedrebbe Morra insieme alla moglie discutere con un gruppo di persone e improvvisamente uno di loro, il cui volto però non sarebbe stato ripreso, che lo colpisce da dietro con un pugno in testa, facendolo cadere.

Alcune persone vengono ascoltate in queste ore in questura”.