Approda a Potenza la mostra con 70 meravigliosi scatti donati dal ‘paparazzo’ statunitense di origini lucane Ron Galella. I dettagli

Approda a Potenza, presso la Pinacoteca Provinciale in piazza Europa, la mostra “Italian Icons, scatti rubati al tempo”, settanta fotografie donate al Consiglio regionale della Basilicata nel 2009 dal paparazzo statunitense, di origini di Muro Lucano, Ron Galella.

Dopo il successo ottenuto a Matera, anche grazie alla prestigiosa location degli ipogei di Palazzo Viceconte, le immagini in bianco e nero, scelte dal più controverso paparazzo di tutti i tempi, come fu definito da Harper’s Bazaar, potranno essere apprezzate dal 2 al 30 Marzo prossimo.

Ad aprire il vernissage, che si terrà alle 17:00 presso il Museo Archeologico Provinciale, i saluti:

del presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano,

del sindaco di Potenza, Mario Guarente,

del sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro.

Previsti gli interventi di:

Angelo Bianco Chiaromonte, direttore artistico della Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea,

Fiorella Fiore, storica e critica d’arte,

Margherita Gina Romaniello, presidente della Lucana Film Commission.

Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala. Modera i lavori la giornalista Nicoletta Altomonte”.

Sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala:

“L’esposizione ha una doppia valenza da un lato svelarci il mondo dello star system degli anni ’60 e ’70 con meravigliosi scatti che hanno immortalato attori, registi, cantanti e politici, e dall’altro rendere le celebrities più umane come ha più volte sottolineato il nostro conterraneo.

Molto interessante la risposta data nel corso di una intervista.

Alla domanda postagli: ‘Che cosa doveva avere una celebrity per essere fotografata da lei?’ Lui rispose: ‘La bellezza, ma non solo. La naturalezza e l’azione. Non mi sono mai piaciute le star che si mettono troppo in posa, cercavo immagini realistiche’”.

Conclude Cicala:

“Un interessante tentativo il suo di rappresentare fedelmente il mondo, un esercizio che dovremmo attuare ogni giorno in questi tempi governati dai social che fanno dell’apparenza un motivo esistenziale”.

Durante il vernissage saranno eseguite musiche da film da parte dell’Ensemble Orchestra 131 della Basilicata, con la direzione musicale del Maestro Pasquale Menchise.

La mostra è curata dalla Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale in collaborazione con la Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea di Matera.

Ecco i dettagli della mostra.